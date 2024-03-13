Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации arrow
Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

13 марта 2024 г. 22:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Text

20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

Text

20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

Text

17:22 Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

Text

15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Text

20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

Text

20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

Text

17:22 Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

Text

15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад", кандидат политических наук Алексей Буряченко назвал критерии бронирования от мобилизации. Также он рассказал, кого нужно бронировать.

Об этом он заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

Кого нужно бронировать от мобилизации

Эксперт отметил, что ведущий критерий бронирования должен исходить от местного самоуправления и народа.

"В этом вопросе органы местного самоуправления лучше знают свой местный бизнес и кому какой процент необходим для бронирования, чтобы не остановилась работа", — сказал он.

Буряченко добавил, что при этом необходимо наличие мотивационных писем правительства от местных властей и бизнеса.

"Если, например, предприятию критической инфраструктуры определили 50% бронирования, с помощью дополнительных мотивационных писем оно могло объяснить, что необходимо 63% бронирования, чтобы ни одно предприятие не прекратило свою деятельность. Ведь если это подается всегда сверху — диалога не будет", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Демченко заявил, что все полицейские будут забронированы от мобилизации.

Также мы разъясняли, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

22:53 В Киеве бойцы 3-й ОШБр провели страйкбольный турнир и тренировочные занятия для всех желающих

Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

22:45 Цены на горючее стремительно растут — сколько будет стоить бензин завтра

22:42 Черноморец сможет проводить домашние матчи УПЛ со зрителями

22:42 В России умер топ-менеджер "Лукойла" — уже четвертый с начала войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:29 Россияне присвоили фильм Параджанова — реакция посольства Украины во Франции

22:28 Ребров рассказал, сыграет ли Цыганков в плей-офф отбора на Евро-2024

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

22:16 Приложение "Дія" открывает свой код для других стран — что это значит

22:05 Нацвалюта упала до исторического минимума — ситуация на рынке

22:53 В Киеве бойцы 3-й ОШБр провели страйкбольный турнир и тренировочные занятия для всех желающих

22:45 Цены на горючее стремительно растут — сколько будет стоить бензин завтра

22:42 Черноморец сможет проводить домашние матчи УПЛ со зрителями

22:42 В России умер топ-менеджер "Лукойла" — уже четвертый с начала войны

22:29 Россияне присвоили фильм Параджанова — реакция посольства Украины во Франции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:28 Ребров рассказал, сыграет ли Цыганков в плей-офф отбора на Евро-2024

22:16 Приложение "Дія" открывает свой код для других стран — что это значит

22:05 Нацвалюта упала до исторического минимума — ситуация на рынке

21:57 Известные блогеры стали новыми амбассадорами сборной Украины

21:51 Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию

Новость с видео

21:01 Бойцы третьей штурмовой о выходе из Авдеевки, деньгах и переговорах с РФ — эксклюзивные заявления

Эксклюзив

18:29 Приступить к ликвидации — Израиль последовательно уничтожает главарей ХАМАСа

Эксклюзив

17:45 Помощь при рождении ребенка хотят увеличить в 10 раз, — подробности

11:37 Война в России — что означает наступление антипутинских добровольцев на Теткино

07:40 Одесситы о премиях и надбавках чиновников в период войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг латуни в марте

12 марта 2024
Эксклюзив

13:59 В России началась специальная освободительная операция — доброволец

07:30 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг алюминия по регионам Украины

11 марта 2024

17:00 Масленица-2024 — отмечают ли праздник одесситы

9 марта 2024

08:00 Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями — знают ли одесситы автора знаменитых строк

Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Text

20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

Text

20:36 План Шольца, Макрона и Туска и помогут ли сотни миллионов евро — Хандогий в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:45 Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Text

19:35 К чему приведут взрывы на российских НПЗ — эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Военный объяснил, какое решение по мобилизации может привести к новому "Майдану"

Text

17:22 Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

Text

15:19 В Раде предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу при одном условии