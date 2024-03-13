Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

Исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад", кандидат политических наук Алексей Буряченко назвал критерии бронирования от мобилизации. Также он рассказал, кого нужно бронировать.

Об этом он заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

Кого нужно бронировать от мобилизации

Эксперт отметил, что ведущий критерий бронирования должен исходить от местного самоуправления и народа.

"В этом вопросе органы местного самоуправления лучше знают свой местный бизнес и кому какой процент необходим для бронирования, чтобы не остановилась работа", — сказал он.

Буряченко добавил, что при этом необходимо наличие мотивационных писем правительства от местных властей и бизнеса.

"Если, например, предприятию критической инфраструктуры определили 50% бронирования, с помощью дополнительных мотивационных писем оно могло объяснить, что необходимо 63% бронирования, чтобы ни одно предприятие не прекратило свою деятельность. Ведь если это подается всегда сверху — диалога не будет", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Демченко заявил, что все полицейские будут забронированы от мобилизации.

Также мы разъясняли, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.