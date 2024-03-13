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Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024 р. 08:12

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08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

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08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

Text

16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

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16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3-ї ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

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До кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Він зазначив, що це не новина, тому що про це говорили ще наприкінці січня.

Про це говорили гості студії Новини.LIVE зранку, 13 березня.

Ефір Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали: Євген Дикий, військовий аналітик, Ігор Рейтерович, політолог, Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик, Олександр Федієнко, народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", Георгій Мазурашу, народний депутат України, Слуга Народу та Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання.

Також вони обговорять, що США готують пакет військової допомоги Україні на 300-400 млн доларів. За даними деяких джерел, у пакет нібито увійдуть ракети ATACMS із суббоєприпасами APAM (Anti-Personnel Anti-Material), додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і РСЗВ.

Гості студії обговорять заяву польського Генштабу про те, що у разі потреби НАТО може перекинути в Польщу до 300 тисяч солдатів.

Нагадаємо, народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію однаково матиме певні обмеження прав та свобод українців навіть попри всі правки. За його словами, без вдосконалення мобілізації в Україні не обійтись, адже наша держава за 30 років ще не стикалася з таким досвідом.

Також в Україні ділки почали застосовувати новий маркетинговий хід. Вони використовують абревіатуру ТЦК і СП для реклами товарів, які не мають жодного зв'язку з відповідною установою або мобілізацією.

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07:45 Черги на кордоні України — на якому КПП водіям доведеться довго стояти

07:40 Одесити про премії та надбавки чиновників у період війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:37 Костюк тріумфально вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в США

07:32 У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу

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21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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