Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

До кінця березня у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Він зазначив, що це не новина, тому що про це говорили ще наприкінці січня.

Про це говорили гості студії Новини.LIVE зранку, 13 березня.

Ефір Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали: Євген Дикий, військовий аналітик, Ігор Рейтерович, політолог, Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик, Олександр Федієнко, народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", Георгій Мазурашу, народний депутат України, Слуга Народу та Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання.

Також вони обговорять, що США готують пакет військової допомоги Україні на 300-400 млн доларів. За даними деяких джерел, у пакет нібито увійдуть ракети ATACMS із суббоєприпасами APAM (Anti-Personnel Anti-Material), додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і РСЗВ.

Гості студії обговорять заяву польського Генштабу про те, що у разі потреби НАТО може перекинути в Польщу до 300 тисяч солдатів.

Нагадаємо, народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію однаково матиме певні обмеження прав та свобод українців навіть попри всі правки. За його словами, без вдосконалення мобілізації в Україні не обійтись, адже наша держава за 30 років ще не стикалася з таким досвідом.

Також в Україні ділки почали застосовувати новий маркетинговий хід. Вони використовують абревіатуру ТЦК і СП для реклами товарів, які не мають жодного зв'язку з відповідною установою або мобілізацією.