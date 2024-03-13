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Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024 г. 8:12

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду — в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

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16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3-й ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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08:12 Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024
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21:12 Падение доверия к Верховной Раде и что будет с мобилизацией — Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE

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20:30 Кто из стран НАТО готов ввести войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

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19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

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Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

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16:31 Разжигали религиозную вражду — в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

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16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3-й ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

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14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

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До конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании. Об этом сказал глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Он отметил, что это не новость, потому что об этом говорили еще в конце января.

Об этом говорили гости студии Новини.LIVE утром, 13 марта.

Эфир Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали: Евгений Дикий, военный аналитик, Игорь Рейтерович, политолог, Игорь Бураковский, профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций, Вячеслав Потапенко, политический аналитик, Александр Федиенко, народный депутат Украины, Член Комитета по вопросам национально , обороны и разведки, Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад", Георгий Мазурашу, народный депутат Украины, Слуга Народа и Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва.

Также они обсудят, что США готовят пакет военной помощи Украине на 300-400 млн долларов. По данным некоторых источников, в пакет якобы войдут ракеты ATACMS с суббоеприпасами APAM (Anti-Personnel Anti-Material), дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и РСЗО.

Гости студии обсудят заявление польского Генштаба о том, что в случае необходимости НАТО может перебросить в Польшу до 300 тысяч солдат.

Напомним, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект о мобилизации все равно будет иметь определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках. По его словам, без усовершенствования мобилизации в Украине не обойтись, ведь наше государство за 30 лет еще не сталкивалось с таким опытом.

Также в Украине дельцы начали применять новый маркетинговый ход. Они используют аббревиатуру ТЦК и СП для рекламы товаров, не имеющих связи с соответствующим учреждением или мобилизацией.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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