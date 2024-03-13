Кто из украинцев получит бронь от мобилизации — эфир Новини.LIVE

До конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании. Об этом сказал глава Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Он отметил, что это не новость, потому что об этом говорили еще в конце января.

Об этом говорили гости студии Новини.LIVE утром, 13 марта.

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Гостями студии Новини.LIVE стали: Евгений Дикий, военный аналитик, Игорь Рейтерович, политолог, Игорь Бураковский, профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций, Вячеслав Потапенко, политический аналитик, Александр Федиенко, народный депутат Украины, Член Комитета по вопросам национально , обороны и разведки, Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад", Георгий Мазурашу, народный депутат Украины, Слуга Народа и Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва.

Также они обсудят, что США готовят пакет военной помощи Украине на 300-400 млн долларов. По данным некоторых источников, в пакет якобы войдут ракеты ATACMS с суббоеприпасами APAM (Anti-Personnel Anti-Material), дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и РСЗО.

Гости студии обсудят заявление польского Генштаба о том, что в случае необходимости НАТО может перебросить в Польшу до 300 тысяч солдат.

Напомним, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что законопроект о мобилизации все равно будет иметь определенные ограничения прав и свобод украинцев даже при всех правках. По его словам, без усовершенствования мобилизации в Украине не обойтись, ведь наше государство за 30 лет еще не сталкивалось с таким опытом.

Также в Украине дельцы начали применять новый маркетинговый ход. Они используют аббревиатуру ТЦК и СП для рекламы товаров, не имеющих связи с соответствующим учреждением или мобилизацией.