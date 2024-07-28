Настя Каменських розкрила мету свого виступу на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

Відома українська співачка Настя Каменських на фестивалі Laima Rendezvous співачки Лайми Вайкуле у Юрмалі у п'ятницю, 26 липня, наголосила на важливості того, щоб про Україну пам'ятали. На її думку, цього можна досягти зокрема виступаючи на міжнародних сценах.

Про це Настя Каменських розповіла в коментарі Новини.LIVE.

Виступ Насті Каменських на фестивалі Вайкуле

Співачка зазначила, що кожен український артист, який виступає на міжнародних сценах, завжди посилає єдиний меседж — щоб про Україну говорили та пам'ятали.

"Не хочеться, щоб війна стала буденністю, (тому. — Ред.) я є голосом своєї країни", — пояснила Каменських.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 26 липня, у Юрмалі, що в Латвії, розпочався щорічний триденний фестиваль латвійської співачки Лайми Вайкуле. Другий рік поспіль перший день заходу присвячений підтримці Україні.

Серед українських зірок, які взяли участь у фестивалі — співак ALEKSEEV. Він засудив російську агресію та удар по дитячий лікарні "Охматдит", і наголосив, що треба більше розповідати про важливість допомоги Україні.

Водночас підтримав Україну і британський попгурт Londonbeat, який теж виступив на фестивалі Вайкуле. За словами співаків, їхнє серце з Україною.