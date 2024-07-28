Настя Каменских раскрыла цель своего выступления на фестивале Вайкуле в Юрмале

Известная украинская певица Настя Каменских на фестивале Laima Rendezvous певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале в пятницу, 26 июля, отметила важность того, чтобы об Украине помнили. По ее мнению, этого можно достичь, в частности, выступая на международных сценах.

Об этом Настя Каменских рассказала в комментарии Новини.LIVE.

Выступление Насти Каменских на фестивале Вайкуле

Певица отметила, что каждый выступающий на международных сценах украинский артист всегда посылает единый месседж — чтобы об Украине говорили и помнили.

"Не хочется, чтобы война стала обыденностью, (поэтому. — Ред.) я являюсь голосом своей страны", — пояснила Каменских.

Напомним, что в пятницу, 26 июля, в Юрмале в Латвии начался ежегодный трехдневный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Второй год подряд первый день мероприятия посвящен поддержке Украины.

Среди украинских звезд, принявших участие в фестивале — певец ALEKSEEV. Он осудил российскую агрессию и удар по детской больнице "Охматдет", и подчеркнул, что нужно больше рассказывать о важности помощи Украине.

В то же время поддержал Украину и британская поп-группа Londonbeat, тоже выступившая на фестивале Вайкуле. По словам певцов, их сердце с Украиной.