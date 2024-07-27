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Співак ALEKSEEV розповів латвійцям про удар по Охматдиту — засудив російських окупантів

Співак ALEKSEEV розповів латвійцям про удар по Охматдиту — засудив російських окупантів

27 липня 2024 р. 02:13

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Український співак ALEKSEEV під час виступу на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala (Латвія), засудив російську агресію проти України та удар по дитячий лікарні "Охматдит", що стався у Києві, 8 липня. Він вважає, що треба більше розповідати про важливість допомоги Україні. 

Про це 26 липня, у п'ятницю інформують Новини.LIVE.

За словами співака, його особисто вразила ця трагедія, адже ще рік тому він виступав перед хворими діточками — маленькими пацієнтами лікарні, що борються з раком або потребують діалізу.

"Це найдобріші, найнезахищеніші душі, які можна собі тільки уявити, і підступний ворог вдарив прямо по них", — зазначає ALEKSEEV.

Якщо не зупинити російських окупантів, то вони й надалі будуть творити зло, вважає співак. Він подякував народу Латвії за постійну підтримку у боротьбі України.

"Я знаю, що цей концерт будуть дивитись в багатьох країнах і також я дякую за те, що ми зможемо нагадати буквально мільйонам людей по всьому світу про цю жахливу війну яку проти нас розв'язала Росія", — сказав співак зі сцени. 

ALEKSEEV не сприймає звинувачення у тому, що на цьому фестивалі виступає на одній сцені з росіянами, адже, по-перше, його запросила Лайма Вайкуле, а по-друге, треба користуватись будь-якою можливістю, щоб зайвий раз спробувати залучити ще більше людей задля підтримки України

Раніше ми повідомляли, що відома американська акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано поспілкувалася із лікарями, які рятували життя дітей після удару російської ракети по лікарні "Охматдит".

А на тендер з ремонту зруйнованого відділення "Охматдиту" заявились 14 компаній. Найдорожча пропозиція — 625 мільйонів гривень, найдешевша — 42 мільйони гривень.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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