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Певец ALEKSEEV рассказал латвийцам об ударе по Охматдету — осудил российских оккупантов

Певец ALEKSEEV рассказал латвийцам об ударе по Охматдету — осудил российских оккупантов

27 июля 2024 г. 2:13

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18:52 Начальник штаба полка "Азов" назвал главные ошибки ВСУ в войне

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17:50 Суд над подозреваемым в убийстве Фарион и взрывы возле Запорожской АЭС – эфир Вечер.LIVE

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17:42 Нардеп объяснила, как изменится программа предмета Защита Отечества

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Украинский певец ALEKSEEV во время выступления на фестивале Laima Rendezvous Jurmala (Латвия) осудил российскую агрессию против Украины и удар по детской больнице "Охматдет", который произошел в Киеве, 8 июля. Он считает, что нужно больше рассказывать о важности помощи Украине.

Об этом 26 июля, в пятницу информируют Новини.LIVE.

По словам певца, его лично поразила эта трагедия, ведь еще год назад он выступал перед больными детишками — маленькими пациентами больницы, которые борются с раком или нуждаются в диализе.

"Это самые добрые, самые незащищенные души, которые можно себе только вообразить, и коварный враг ударил прямо по ним", — отмечает ALEKSEEV.

Если не остановить российских оккупантов, то они и дальше будут творить зло, считает певец. Он поблагодарил народ Латвии за постоянную поддержку в борьбе Украины.

" Я знаю, что этот концерт будут смотреть во многих странах, и также я благодарен за то, что мы сможем напомнить буквально миллионам людей по всему миру об этой ужасной войне, которую против нас развязала Россия", — сказал певец со сцены.

ALEKSEEV не воспринимает обвинения в том, что на этом фестивале выступает на одной сцене с россиянами, ведь, во-первых, его пригласила Лайма Вайкуле, а во-вторых, нужно пользоваться любой возможностью, чтобы лишний раз попытаться привлечь еще больше людей для поддержки Украины.

Ранее мы сообщали, что известная американская актриса, сыгравшая Фиби в культовом сериале "Все женщины — ведьмы" Алисса Милано пообщалась с врачами, спасавшими жизнь детей после удара российской ракеты по больнице "Охматдет".

А на тендер по ремонту разрушенного отделения "Охматдета" заявились 14 компаний. Самое дорогое предложение — 625 миллионов гривен, самое дешевое — 42 миллиона гривен.

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01:10 Безуглая раскритиковала повышение налогов для финансирования ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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