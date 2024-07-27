Британський попгурт Londonbeat підтримав Україну на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

Британський попгурт Londonbeat на фестивалі Laima Rendezvous співачки Лайми Вайкуле у латвійській Юрмалі висловив слова підтримки Україні в п'ятницю, 26 липня. За словами співаків, їхнє серце з Україною.

Про це Londonbeat розповіли Новини.LIVE.

Londonbeat підтримали Україну

Учасники гурту запевнили у своїй підтримці Україну та заявили, що тримають зв'язок із людьми через свою музику.

"Ми щасливі творити музику, яку люблять у цій частині світу і ми любимо людей за те, що вони слухають нашу музику. Такий наш зв'язок з людьми", — зазначили артисти.

Виконавці наголосили, що підтримують Україну всім серцем, а те, що відбувається дуже болісне.

"Україна — це сильна країна, вони це подолають, але те, що відбувається в Україні, дуже-дуже болісно, тому наше серце з Україною", — додали Londonbeat.

Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі

Нагадаємо, що зараз в латвійській Юрмалі проходить щорічний триденний фестиваль Лайми Вайкуле, який розпочався в п'ятницю, 26 липня. Традиційно перший день заходу, як і торік, присвячений Україні, виступили чимало українських артистів.

Також у фестивалі Вайкуле взяв участь і український співак ALEKSEEV. Співак засудив російську агресію проти України та удар по дитячий лікарні "Охматдит", що стався у Києві, 8 липня. Він вважає, що треба більше розповідати про важливість допомоги Україні.

Водночас не всі українські зірки прийняли запрошення на фестиваль Вайкуле. Так, колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва відхилила запрошення через лайнап заходу.

Як відомо, латвійська співачка Лайма Вайкуле відкрито підтримує Україну, а нещодавно вперше заспівала на сцені українською мовою.