Британская поп-группа Londonbeat поддержала Украину на фестивале Вайкуле в Юрмале

Британская поп-группа Londonbeat на фестивале Laima Rendezvous певицы Лаймы Вайкуле в латвийской Юрмале выразила слова поддержки Украине в пятницу, 26 июля. По словам певцов, их сердце из Украиной.

Об этом Londonbeat рассказали Новини.LIVE.

Londonbeat поддержали Украину

Участники группы заверили в своей поддержке Украину и заявили, что поддерживают связь с людьми через свою музыку.

"Мы счастливы творить музыку, которую любят в этой части мира и мы любим людей за то, что они слушают нашу музыку. Такова наша связь с людьми", — отметили артисты.

Исполнители подчеркнули, что поддерживают Украину всем сердцем, а то, что происходит очень болезненно.

"Украина — это сильная страна, они это преодолеют, но то, что происходит в Украине, очень болезненно, поэтому наше сердце с Украиной", — добавили Londonbeat.

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Напомним, что сейчас в латвийской Юрмале проходит ежегодный трехдневный фестиваль Лаймы Вайкуле, начавшийся в пятницу, 26 июля. Традиционно первый день мероприятия, как и в прошлом году, посвященный Украине, выступили многие украинские артисты.

Также в фестивале Вайкуле принял участие и украинский певец ALEKSEEV. Певец осудил российскую агрессию против Украины и удар по детской больнице "Охматдет", который произошел в Киеве, 8 июля. Он считает, что нужно больше рассказывать о важности помощи Украине.

В то же время, не все украинские звезды приняли приглашение на фестиваль Вайкуле. Так, бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отклонила приглашение из-за лайнапа мероприятия.

Как известно, латвийская певица Лайма Вайкуле открыто поддерживает Украину, а недавно впервые спела на сцене на украинском языке.