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Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

09 вересня 2024 р. 23:46

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23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

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18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

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17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

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15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

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Журналістка Каріна Орлова повідомила, що передвиборчі дебати у Сполучених Штатах виграє не той, у кого найкраща політична програма, а той, хто справить враження більш вагомої особи. Вона нагадала, що під час дебатів з Дональдом Трампом чинний президент Джо Байден виглядав слабким.

Про це Орлова заявила в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 9 вересня. 

Дебати виграє більш вагомий політик

Орлова нагадала, що під час дебатів Трамп-Байден, останній виглядав морально і психологічно слабким. На це вплинув його фізичний стан.

"Якщо Камала Гарріс використає свій прокурорський досвід, виступаючи проти злочинця, то, звісно, виграє ці дебати. Але неможливо передбачити, що станеться", — наголосила Орлова.

Журналістка переконана, що Гарріс навряд чи покаже фізичну слабкість, бо ніщо не вказує на вікові обмеження чи здоров'я.

"Вона молода активна жінка, дуже вродлива. До речі, Трамп про це теж казав", — додала Орлова.

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