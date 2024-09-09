Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Журналістка Каріна Орлова повідомила, що передвиборчі дебати у Сполучених Штатах виграє не той, у кого найкраща політична програма, а той, хто справить враження більш вагомої особи. Вона нагадала, що під час дебатів з Дональдом Трампом чинний президент Джо Байден виглядав слабким.

Про це Орлова заявила в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Дебати виграє більш вагомий політик

Орлова нагадала, що під час дебатів Трамп-Байден, останній виглядав морально і психологічно слабким. На це вплинув його фізичний стан.

"Якщо Камала Гарріс використає свій прокурорський досвід, виступаючи проти злочинця, то, звісно, виграє ці дебати. Але неможливо передбачити, що станеться", — наголосила Орлова.

Журналістка переконана, що Гарріс навряд чи покаже фізичну слабкість, бо ніщо не вказує на вікові обмеження чи здоров'я.

"Вона молода активна жінка, дуже вродлива. До речі, Трамп про це теж казав", — додала Орлова.