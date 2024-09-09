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Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

09 вересня 2024 р. 13:04

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13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

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13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

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12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Text

10:08 Кошель назвав ризики роботи Telegram в Україні

Text

08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

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22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

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19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Гостями ефіру День.LIVE стали політтехнолог Руслан Рохов, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, військовий експерт Іван Ступак, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та міністр енергетики та захисту довкілля України (2019—2020) Олексій Оржель. Зокрема, вони обговорять план перемоги, який Президент Володимир Зеленський представить владі Сполучених Штатів Америки.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості прокоментують, що радник прем'єр-міністра Індії з національної безпеки їде в Росію для обговорення мирних переговорів з Україною.

Також вони відреагують на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про прискорення завершення війни та обговорять виробництво зброї під землею в Україні.

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13:12 Грошова допомога від Карітас — де українцям доступні нові виплати

13:11 Дрони РФ над Румунією — опозиція вимагає у влади пояснень

13:06 У Сумах пролунав вибух, — місцеві ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:02 Лікар відповіла, скільки штамів коронавірусу циркулюють на Львівщині

12:49 Передавав ворогу дані про ЗСУ — мешканця Миколаївщини судитимуть за державну зраду

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