Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політтехнолог Руслан Рохов, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, військовий експерт Іван Ступак, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та міністр енергетики та захисту довкілля України (2019—2020) Олексій Оржель. Зокрема, вони обговорять план перемоги, який Президент Володимир Зеленський представить владі Сполучених Штатів Америки.

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Ефір День.LIVE

Гості прокоментують, що радник прем'єр-міністра Індії з національної безпеки їде в Росію для обговорення мирних переговорів з Україною.

Також вони відреагують на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про прискорення завершення війни та обговорять виробництво зброї під землею в Україні.