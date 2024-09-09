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Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

9 сентября 2024 г. 13:04

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13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

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12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

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12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

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10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

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21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

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12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

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22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

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12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
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21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Руслан Рохов, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, военный эксперт Иван Ступак, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020) Алексей Оржель. В частности, они обсудят план победы, который Президент Владимир Зеленский представит властям Соединенных Штатов Америки.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют, что советник премьер-министра Индии по национальной безопасности едет в Россию для обсуждения мирных переговоров с Украиной.

Также они отреагируют на заявление канцлера Германии Олафа Шольца об ускорении завершения войны и обсудят производство оружия под землей в Украине.

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13:11 Дроны РФ над Румынией — оппозиция требует у властей объяснений

13:06 В Сумах раздался взрыв, — местные СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:02 Врач ответила, сколько штаммов коронавируса циркулируют на Львовщине

12:49 Передавал врагу данные о ВСУ — жителя Николаевщины будут судить за государственную измену

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13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

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12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

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12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
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21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

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17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

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12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

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22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо