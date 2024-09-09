Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Руслан Рохов, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, военный эксперт Иван Ступак, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020) Алексей Оржель. В частности, они обсудят план победы, который Президент Владимир Зеленский представит властям Соединенных Штатов Америки.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости прокомментируют, что советник премьер-министра Индии по национальной безопасности едет в Россию для обсуждения мирных переговоров с Украиной.

Также они отреагируют на заявление канцлера Германии Олафа Шольца об ускорении завершения войны и обсудят производство оружия под землей в Украине.