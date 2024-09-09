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Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
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21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

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17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

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12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
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22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

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13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

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13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

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10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
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21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
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21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

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21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Гостями эфира Ранок.LIVE стали председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, политолог Андрей Миселюк, доктор философских наук Сергей Ягодзинский, пресс-офицер 24-й ОМБр Андрей Полухин и глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. В частности, они обсудят слова Президента Владимира Зеленского, что Украина скоро представит "План победы" американским политикам.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости также прокомментируют слова канцлера Германии Олафа Шольца, что пора начать дискуссию о завершении войны в Украине. Они отреагируют и на нарушение воздушного пространства Румынии и Латвии российскими беспилотниками.

Также одной из тем будут новые назначения в Офисе Президента.

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08:19 Счета в платежках станут на 50% меньше — кто имеет право на скидку

08:07 Оккупанты продвинулись в направлении Торецка и Часового Яра, — ISW

08:02 На Буковине ТЦК отказывался предоставить отсрочку мужчине — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Некоторым украинцам выплатят денежную помощь до конца 2024 года — условия программы

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