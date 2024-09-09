Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, политолог Андрей Миселюк, доктор философских наук Сергей Ягодзинский, пресс-офицер 24-й ОМБр Андрей Полухин и глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. В частности, они обсудят слова Президента Владимира Зеленского, что Украина скоро представит "План победы" американским политикам.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости также прокомментируют слова канцлера Германии Олафа Шольца, что пора начать дискуссию о завершении войны в Украине. Они отреагируют и на нарушение воздушного пространства Румынии и Латвии российскими беспилотниками.

Также одной из тем будут новые назначения в Офисе Президента.