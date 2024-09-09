Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, очільник Комітету виборців України Олексій Кошель, політолог Андрій Миселюк, доктор філософських наук Сергій Ягодзінський, пресофіцер 24-ї ОМБр Андрій Полухін та очільник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Зокрема, вони обговорять слова Президента Володимира Зеленського, що Україна скоро представить "План перемоги" американським політикам.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості також прокоментують слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, що настав час розпочати дискусію про завершення війни в Україні. Вони відреагують й на порушення повітряного простору Румунії та Латвії російськими безпілотниками.

Також однією з тем будуть нові призначення в Офісі Президента.