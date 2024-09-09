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Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
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21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

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17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

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12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

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22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

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19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

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13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

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13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

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10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
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21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Зеленський представить план перемоги України — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2024
Text

21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Text

17:53 У нас немає мобілізованих — у Третій штурмовій дали поради тим, хто хоче приєднатися до війська

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, очільник Комітету виборців України Олексій Кошель, політолог Андрій Миселюк, доктор філософських наук Сергій Ягодзінський, пресофіцер 24-ї ОМБр Андрій Полухін та очільник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Зокрема, вони обговорять слова Президента Володимира Зеленського, що Україна скоро представить "План перемоги" американським політикам.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості також прокоментують слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, що настав час розпочати дискусію про завершення війни в Україні. Вони відреагують й на порушення повітряного простору Румунії та Латвії російськими безпілотниками.

Також однією з тем будуть нові призначення в Офісі Президента.

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08:48 Нічна атака окупантів — у Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ракет та дронів

08:30 ISW проаналізував заяву директора ЦРУ про ризик застосування ядерної зброї Росією

08:30 ЗСУ впроваджують нову систему "Імпульс" — для чого вона потрібна

08:19 Рахунки у платіжках стануть на 50% меншими — хто має право на знижку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:07 Окупанти просунулися у напрямку Торецька та Часового Яру, — ISW

08:02 На Буковині ТЦК відмовлявся надати відстрочку чоловіку — що вирішив суд

08:00 Деяким українцям виплатять грошову допомогу до кінця 2024 року — умови програми

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12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

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22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

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19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

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13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

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