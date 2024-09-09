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Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

9 сентября 2024 г. 23:46

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18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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Журналистка Карина Орлова сообщила, что предвыборные дебаты в Соединенных Штатах выигрывает не тот, у кого лучше политическая программа, а тот, кто произведет впечатление более весомой личности. Она напомнила, что во время прений с Дональдом Трампом действующий президент Джо Байден выглядел слабым.

Об этом Орлова заявила в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Дебаты выигрывает более весомый политик

Орлова напомнила, что во время прений Трамп-Байден, последний выглядел морально и психологически слабым. На это повлияло его физическое состояние.

"Если Камала Харрис использует свой прокурорский опыт, выступая против преступника, то, конечно, выиграет эти дебаты. Но невозможно предположить, что произойдет", — подчеркнула Орлова.

Журналистка убеждена, что Харрис вряд ли покажет физическую слабость, потому что ничто не указывает на возрастные ограничения или здоровье.

"Она молодая активная женщина, очень красивая. Кстати, Трамп об этом тоже говорил", — добавила Орлова.

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