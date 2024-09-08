Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Кандидаты в президенты США должны показать свою мотивацию на предвыборных дебатах. Это касается как демократки Камалы Гаррис, так и республиканца Дональда Трампа.

Об этом лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси заявила на проходящей в американском городе Остин конференции в рамках "The Texas Tribune Festival", сообщают Новини.LIVE.

Что посоветовала Пелоси

Пелоси сразу подчеркнула, что она не является тем, кто дает советы. Но все же несколько наставлений для кандидатов озвучила.

"Что я советую кандидатам, и это касается всех — просто будьте собой. Вы знаете, почему вы здесь, вы должны показать свою мотивацию", — сказала политик.

Она добавила, что послание демократов на дебатах будет смелым и прогрессивным.

"Наше послание будет не угрожающим, а объединяющим. Чтобы достичь цели у нас будут ресурсы — как финансовые, так и другие", — подытожила Пелоси.