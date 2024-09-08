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Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

08 вересня 2024 р. 21:32

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21:32 Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

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Кандидати у президенти США мають показати свою мотивацію на предвиборчих дебатах. Це стосується як демократки Камали Гарріс, так і республіканця Дональда Трампа.

Про це лідерка демократів у Палаті представників США Ненсі Пелосі заявила на конференції у рамках "The Texas Tribune Festival", що проходить в американському місті Остін, повідомляють Новини.LIVE.

Що порадила Пелосі

Пелосі одразу наголосила, що вона не є тією, хто дає поради. Але все ж кілька настанов для кандидатів озвучила.

"Що я раджу кандидатам, і це стосується всіх — просто будьте собою. Ви знаєте чому ви тут, ви маєте показати свою мотивацію", — сказала політикиня.

Вона додала, що послання демократів на дебатах буде сміливим і прогресивним.

"Наше послання буде не загрозливим, а об'єднуючим. Щоб досягти мети у нас будуть ресурси — як фінансові, так інші", — підсумувала Пелосі.

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