Дебати між Трампом та Гарріс — що порадила лідерка демократів кандидатам у президенти США

Кандидати у президенти США мають показати свою мотивацію на предвиборчих дебатах. Це стосується як демократки Камали Гарріс, так і республіканця Дональда Трампа.

Про це лідерка демократів у Палаті представників США Ненсі Пелосі заявила на конференції у рамках "The Texas Tribune Festival", що проходить в американському місті Остін, повідомляють Новини.LIVE.

Що порадила Пелосі

Пелосі одразу наголосила, що вона не є тією, хто дає поради. Але все ж кілька настанов для кандидатів озвучила.

"Що я раджу кандидатам, і це стосується всіх — просто будьте собою. Ви знаєте чому ви тут, ви маєте показати свою мотивацію", — сказала політикиня.

Вона додала, що послання демократів на дебатах буде сміливим і прогресивним.

"Наше послання буде не загрозливим, а об'єднуючим. Щоб досягти мети у нас будуть ресурси — як фінансові, так інші", — підсумувала Пелосі.