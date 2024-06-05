Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

Перша леді Олена Зеленська заявила, що кількість вивезених українських дітей на територію Росії наразі невідома. Вона припустила, що цифри, які надає країна-терористка, "не є точними".

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ у середу, 5 червня.

Вивезення українських дітей в Росії

Зеленська зазначила, що за інформацією України верифіковане число — 19 тис. осіб, але у Росії точної кількості вивезених дітей дати не можуть.

"Пані Львова-Білова в звіті для російської спільноти каже про 700 тис. вивезених дітей, в той самий час Росія, звітуючи в комітеті ООН з прав дитини, каже про цифру 600 тис.", — каже вона.

Перша леді припустила, що російські цифри "не є точними". За її словами, ні міжнародні організації, ні українські представники не мають доступ місць перебування вивезених дітей.

Нагадаємо, Зеленська назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи цього не пробачать країні-агресору.