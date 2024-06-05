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Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

05 червня 2024 р. 19:09

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18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

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17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

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17:36 Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

Text

16:38 Коли закінчиться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

Text

16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

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13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

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Перша леді Олена Зеленська заявила, що кількість вивезених українських дітей на територію Росії наразі невідома. Вона припустила, що цифри, які надає країна-терористка, "не є точними".

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ у середу, 5 червня.

Вивезення українських дітей в Росії

Зеленська зазначила, що за інформацією України верифіковане число — 19 тис. осіб, але у Росії точної кількості вивезених дітей дати не можуть.

"Пані Львова-Білова в звіті для російської спільноти каже про 700 тис. вивезених дітей, в той самий час Росія, звітуючи в комітеті ООН з прав дитини, каже про цифру 600 тис.", — каже вона.

Перша леді припустила, що російські цифри "не є точними". За її словами, ні міжнародні організації, ні українські представники не мають доступ місць перебування вивезених дітей.

Нагадаємо, Зеленська назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи цього не пробачать країні-агресору.

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19:35 Колишній глава Генштабу Молдови співпрацював з РФ — що він "зливав" про Україну

19:17 В СБУ розповіли про нові схеми втечі ухилянтів за кордон

19:10 В Укргідрометцентрі попередили про зливи та грози у деяких регіонах завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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