Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Первая леди Елена Зеленская заявила, что количество вывезенных украинских детей на территорию России пока неизвестно. Она предположила, что цифры, которые предоставляет страна-террорист, "не точны".

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью латиноамериканским СМИ в среду, 5 июня.

Вывоз украинских детей в России

Зеленская отметила, что, по информации Украины, верифицированное число — 19 тыс. человек, но в России точного количества вывезенных детей дать не могут.

"Львова-Белова в отчете для российского сообщества говорит о 700 тыс. вывезенных детей, в то же время Россия, отчитываясь в комитете ООН по правам ребенка, говорит о цифре 600 тыс.", — говорит она.

Первая леди предположила, что российские цифры "не точны". По ее словам, ни международные организации, ни украинские представители не имеют доступа мест пребывания вывезенных детей.

Напомним, Зеленская назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет почти о 47 тысячах.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жестокость по отношению к украинским детям является самым позорным из поступков России. Граждане Украины никогда этого не простят стране-агрессору.