Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

Перша леді України Олена Зеленська назвала кількість українських дітей, яких перевели в російське громадянство. За її словами, йдеться майже про 47 тисяч.

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ у середу, 5 червня.

Злочини росіян щодо українських дітей

"Майже 47 тисяч українських дітей переведені в російське громадянство", — наголосила перша леді.

За її словами, цих дітей може бути дуже складно знайти. Їм навіюють, що їх ніхто не шукає, що їх просто врятували та вивезли з небезпеки і Україні вони непотрібні.

Зеленська зазначила, що всюди в Росії українських дітей змушують проходити військово-патріотичні навчання та співати гімн РФ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорстокість щодо українських дітей є найганебнішим із вчинків Росії. Громадяни України ніколи цього не пробачать країні-агресору.

Також 4 червня в Одесі вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок тиранії та агресії окупантів. Біля будівлі ОВА висадили алею сакур на честь 11 дітей з Одещини, які були вбиті з початку повномасштабного вторгнення.