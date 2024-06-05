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Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

5 июня 2024 г. 17:36

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17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

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17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

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16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

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16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

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16:05 Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

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13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

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12:57 Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

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Первая леди Украины Елена Зеленская назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет почти о 47 тысячах.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью латиноамериканским СМИ в среду, 5 июня.

Преступления россиян в отношении украинских детей

"Почти 47 тысяч украинских детей переведены в российское гражданство", — подчеркнула первая леди.

По ее словам, этих детей может быть очень сложно найти. Им внушают, что их никто не ищет, что их просто спасли и вывезли из опасности, и Украине они не нужны.

Зеленская отметила, что повсюду в России украинских детей вынуждают проходить военно-патриотические учения и петь гимн РФ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жестокость по отношению к украинским детям является самым позорным из поступков России. Граждане Украины никогда этого не простят стране-агрессору.

Также 4 июня в Одессе почтили память детей, погибших в результате тирании и агрессии оккупантов. У здания ОВА высадили аллею сакур в честь 11 детей из Одесской области, убитых с начала полномасштабного вторжения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

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17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

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16:05 Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

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