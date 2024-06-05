Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала количество украинских детей, переведенных в российское гражданство. По ее словам, речь идет почти о 47 тысячах.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью латиноамериканским СМИ в среду, 5 июня.

Преступления россиян в отношении украинских детей

"Почти 47 тысяч украинских детей переведены в российское гражданство", — подчеркнула первая леди.

По ее словам, этих детей может быть очень сложно найти. Им внушают, что их никто не ищет, что их просто спасли и вывезли из опасности, и Украине они не нужны.

Зеленская отметила, что повсюду в России украинских детей вынуждают проходить военно-патриотические учения и петь гимн РФ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жестокость по отношению к украинским детям является самым позорным из поступков России. Граждане Украины никогда этого не простят стране-агрессору.

Также 4 июня в Одессе почтили память детей, погибших в результате тирании и агрессии оккупантов. У здания ОВА высадили аллею сакур в честь 11 детей из Одесской области, убитых с начала полномасштабного вторжения.