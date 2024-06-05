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Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

05 червня 2024 р. 16:16

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16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

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16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

Text

13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

Text

12:57 Протести на кордоні — Демченко пояснив ситуацію на пропускному пункті "Медика-Шегині"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 Як змінилася польська економіка завдяки українцям — пояснення політолога Корейби

Text

11:21 Виїзд за кордон з подвійним громадянством — Демченко прокоментував заборону для чоловіків

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10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

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09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

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Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю засобам масової інформації Латинської Америки. Окрім усього іншого, вона розповіла про російські злочини проти дітей та наголосила на важливості розширення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Інтерв'ю транслюється Офісом президента України у середу, 5 червня.

Інтерв'ю Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася з журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі.

Вона розповіла про злочини російських окупантів проти українських дітей, а також наголосила на розширенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, які були вивезені російськими загарбниками. Також перша леді висловила переконання у важливості обʼєднання всіх вільних країн у боротьбі з тиранією.

Раніше ми розповідали, що перша леді України Олена Зеленська приїхала з візитом у Сербію. Вона приголомшила своїм стриманим виглядом — вдягнула синій вишуканий костюм та брошку-квітку, які вдало підкреслили її природню вроду.

Нагадаємо, Олена Зеленська вразила вишиванкою під час зустрічей у Данії.

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16:34 Поліцейських уже мобілізують — офіцер ЗСУ назвав цифри

16:22 У МВС пояснили, чи застосовується норма про демобілізацію до звільнених військовополонених

16:15 Військовий пояснив доцільність завдання ударів по Керченському мосту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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