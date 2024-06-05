Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю засобам масової інформації Латинської Америки. Окрім усього іншого, вона розповіла про російські злочини проти дітей та наголосила на важливості розширення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Інтерв'ю транслюється Офісом президента України у середу, 5 червня.

Інтерв'ю Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася з журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі.

Вона розповіла про злочини російських окупантів проти українських дітей, а також наголосила на розширенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, які були вивезені російськими загарбниками. Також перша леді висловила переконання у важливості обʼєднання всіх вільних країн у боротьбі з тиранією.

Раніше ми розповідали, що перша леді України Олена Зеленська приїхала з візитом у Сербію. Вона приголомшила своїм стриманим виглядом — вдягнула синій вишуканий костюм та брошку-квітку, які вдало підкреслили її природню вроду.

Нагадаємо, Олена Зеленська вразила вишиванкою під час зустрічей у Данії.