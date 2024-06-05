Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью средствам массовой информации Латинской Америки. Кроме всего прочего, она рассказала о российских преступлениях против детей и отметила важность расширения Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Интервью транслируется Офисом президента Украины в среду, 5 июня.

Интервью Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с журналистами из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили.

Она рассказала о преступлениях российских оккупантов против украинских детей, а также отметила расширение Международной коалиции за возвращение украинских детей, вывезенных российскими захватчиками. Также первая леди убеждена в важности объединения всех свободных стран в борьбе с тиранией.

Раньше мы рассказывали, что первая леди Украины Елена Зеленская приехала с визитом в Сербию. Она ошеломила своим сдержанным видом — надела синий изысканный костюм и брошь-цветок, которые удачно подчеркнули ее природную красоту.

Напомним, Елена Зеленская поразила вышиванку во время встреч в Дании.