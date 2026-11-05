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Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

5 ноября 2026 г. 13:01

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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Соломенский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении Виктора Ени — водителя машины скорой помощи, на которой Валентина Молодая прибыла к дому в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Мужчина фигурирует в уголовном производстве по делу о столкновениях возле временного пункта размещения подразделения Национальной гвардии.

Об этом и другом смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Прямой эфир 5 ноября

По версии следствия, подозреваемый мог быть причастен к подготовке акции: накануне он приезжал по этому адресу, снимал территорию, а во время самого инцидента управлял автомобилем и фиксировал события на видео.

Конфликт возник после распространения сообщений о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных в здании. На место начали прибывать люди, после чего произошло противостояние. В Нацгвардии пояснили, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения военных, которые проходили оформление и проверки перед направлением в учебные центры.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 ноября Соломенский районный суд Киева избрал Валентине Молодой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Женщину подозревают в препятствовании законной деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении воинских подразделений.

Как сообщали Новини.LIVE, во время судебного заседания 4 ноября Валентина Молодая отказалась рассказать журналистам, где проходила военную службу и действительно ли была боевым медиком. Она пояснила, что не хочет предоставлять такую информацию после широкого освещения её дела в СМИ.

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