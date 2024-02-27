Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що наразі йде робота над двома законопроєктами, що стосуються користування зброєю. Відповідні документи планують невдовзі ухвалити.

Про це посадовець сказав в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук.

Законодавство щодо зброї

За словами Клименка, перший законопроєкт пов'язаний з національним спротивом, який визначить подальшу долю здобутої, виданої чи трофейної зброї. Він наголосив, що після ухвалення документу громадяни повинні повідомити про наявність у себе такої зброї, а також протягом 90 днів після закінчення воєнного стану здати її до підрозділів Національної поліції.

Крім того, у цьому законі хочуть передбачити варіанти знешкодження зброї. Йдеться про вихолощення, переробку на дозволені види зброї та купування її суб'єктами господарювання.

Що стосується другого закону, то він, як пояснив міністр, стосується цивільної зброї. Згідно з документом, визначатимуть, кому можна буде видавати зброю та яку.

"Наша мета — щоб будь-яка зброя, яка якимось чином потрапила до рук наших громадян, зокрема і трофейна, не була десь схована на багато років і потім не використовувалась в кримінальних цілях, або в політичних процесах", — сказав Клименко.

Нагадаємо, раніше Клименко розповів, що на сьогоднішній день українці мають на руках близько 3 мільйонів одиниць зброї.

До слова, Зеленський заявив, що Україна планує у 2024 році вийти на високий рівень виробництва власного озброєння.