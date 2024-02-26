Іноземні добровольці можуть отримати громадянство України — в МВС розповіли деталі

Іноземні добровольці, які воюють в Україні проти РФ, можуть отримати українське громадянство. Це стосується і членів їхніх сімей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук.

Громадянство України для іноземних добровольців

За словами Клименка, Кабінет міністрів вже ухвалив низку постанов, які визначають порядок отримання і громадянства для іноземних добровольців у подальшому.

Крім того, як пояснив він, всі документи, які мають такі особи, зокрема і посвідки на тимчасове проживання в Україні, дійсні навіть у тому випадку, якщо вийшов термін.

"Я впевнений, що ці громадяни інших країн, які брали участь у збройній відсічі російському війську, вони всі отримають, якщо буде таке бажання, українське громадянство", — сказав Клименко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства проходити службу в Національній гвардії. Вони можуть бути особами рядового, сержантського та старшинського складу.

До слова, іноземний доброволець Жасулан Дусембін, який почав захищати Україну ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, розповів про те, як проходили штурми Збройних сил.