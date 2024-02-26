Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Иностранные добровольцы, воюющие в Украине против РФ, могут получить украинское гражданство. Это касается и членов их семей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью журналисту Наталье Мосейчук.

Гражданство Украины для иностранных добровольцев

По словам Клименко, Кабинет министров уже принял ряд постановлений, определяющих порядок получения и гражданства для иностранных добровольцев в дальнейшем.

Кроме того, как объяснил он, все документы, которые имеют такие лица, в том числе и виды на временное проживание в Украине, действительны даже в том случае, если истек срок.

"Я уверен, что эти граждане других стран, принимавших участие в вооруженном отпоре российской армии, они все получат, если будет такое желание, украинское гражданство", — сказал Клименко.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и людям без гражданства проходить службу в Национальной гвардии. Они могут являться лицами рядового, сержантского и старшинского состава.

К слову, иностранный доброволец Жасулан Дусембин, начавший защищать Украину еще задолго до начала полномасштабного вторжения, рассказал о том, как проходили штурмы Вооруженных сил.