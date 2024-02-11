Не було води та їжі — іноземний доброволець розповів про смертельні штурми ЗСУ

Іноземний доброволець Жасулан Дусембін, який почав захищати Україну ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, розповів про те, як проходили штурми Збройних сил. За словами військового, з його роти в живих залишилася менша половина солдатів, бійці днями були без води та їжі і мали лише цигарки.

Про це Жасулан Дусембін розповів в інтерв'ю PRESSING.

Смертельні штурми ЗСУ на фронті

У Казахстані і Росії Дусембін екстреміст та терорист, а також зрадник. В Україні він мігрант, який служить в ЗСУ та боронить українську землю. Військовий вивчив українську мову та спілкується нею вільно. Під час розповіді про штурми українських військ, Дусембін вказав, що переважно вони стають смертельними для багатьох воїнів. Крім того, наступальні операції є дуже виснажливими, як вказує боєць, солдати часто не мають що їсти та пити.

"Ми почали наближатися до ворожих позицій і перші з тих, хто йшов, здобули 2 кулі відразу в грудну клітку. Із 30 хлопців у роті залишилося 11. Подібних наказів було багато. Ми 4 дні, замість 1, були без води та їжі, у нас були лише цигарки", — зазначив Дусембін.

За словами добровольця, він багато разів брав участь у "м'ясних штурмах" і розповів один з реальних прикладів знищення українських бійців.

"Я багато разів був у м'ясних штурмах. Один із прикладів – Серебрянський ліс. ТрО майже втратили висоту, а вона була дуже важливою. Ми пішли на допомогу, а вранці нас мали замінити. Коли ми дійшли до місця, де по карті була розташована ТрО, вийшли 2 розвідники і сказали, що там давно вже нічого немає, хлопців (близько 100 осіб) теж немає", — поділився військовий.

Іноземець зауважив, що українські захисники не могли піти до Серебрянського лісу, про це знав молодий командир. Висота була вже зайнята росіянами, а воїнів ліквідували і допомагати не було кому. Командир весь час відсиджувався в безпечному місці і наказав військовим вирушити на операцію, знаючи, що вона небезпечна.

"По**й, йдіть, якщо ви не підете, завтра вас ніхто не змінюватиме", — процитував слова командира Дусембін.

Нагадаємо, загарбники продовжують завдавати ударів по Авдіївському та Мар'їнському напрямкам. При цьому окупанти зазнають серйозних втрат на фронті як в особовому складі, так і військовій техніці.

Додамо, Україна задля перемоги у війні різко змінила тактику. Будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ та на лінії фронту сильно ускладнить просування російських військ. У проєкт інвестується 500 млн доларів.