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Не было воды и пищи — иностранный доброволец рассказал о смертельных штурмах ВСУ

Не было воды и пищи — иностранный доброволец рассказал о смертельных штурмах ВСУ

11 февраля 2024 г. 12:46

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Иностранный доброволец Жасулан Дусембин, начавший защищать Украину еще задолго до начала полномасштабного вторжения, рассказал о том, как проходили штурмы Вооруженных сил. По словам военного, из его роты в живых осталась меньше половины солдат, бойцы днями были без воды и еды и имели только сигареты.

Об этом Жасулан Дусембин рассказал в интервью PRESSING.

Смертельные штурмы ВСУ на фронте

В Казахстане и России Дусембин экстремист и террорист, а также предатель. В Украине он мигрант, который служит в ВСУ и защищает украинскую землю. Военный выучил украинский язык и общается на нем свободно. Во время рассказа о штурмах украинских войск Дусембин указал, что преимущественно они становятся смертельными для многих воинов. Кроме того, наступательные операции очень изнуряющие, как указывает боец, солдатам часто нечего есть и пить.

"Мы начали приближаться к вражеским позициям и первые из шедших получили 2 пули сразу в грудную клетку. Из 30 парней в роте осталось 11. Подобных приказов было много. Мы 4 дня, вместо 1, были без воды и пищи, у нас были только сигареты", — отметил Дусембин.

По словам добровольца, он многократно участвовал в "мясных штурмах" и рассказал один из реальных примеров уничтожения украинских бойцов.

"Я много раз был в мясных штурмах. Один из примеров — Серебрянский лес. ТрО почти потеряли высоту, а она была очень важной. Мы пошли на помощь, а утром нас должны были заменить. Когда мы дошли до места, где по карте была расположено ТрО, вышли 2 разведчика и сказали, что там давно уже ничего нет, ребят (около 100 человек) тоже нет", — поделился военный.

Иностранец отметил, что украинские защитники не могли пойти в Серебрянский лес, об этом знал молодой командир. Высота была уже занята россиянами, а воинов ликвидировали и помогать было некому. Командир все время отсиживался в безопасном месте и приказал военным отправиться на операцию, зная, что она опасна.

"По**й, идите, если вы не уйдете, завтра вас никто не будет менять", — процитировал слова командира Дусембин.

Напомним, захватчики продолжают наносить удары по Авдеевскому и Марьинскому направлениям. При этом оккупанты несут серьезные потери на фронте как в личном составе, так и военной технике.

Добавим, Украина ради победы в войне резко изменила тактику. Строительство оборонительных сооружений на границе с РФ и на линии фронта сильно усложнит продвижение российских войск. В проект инвестируется 500 млн долларов.

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12:08 Германия, Польша и Франция намерены бороться с российскими фейками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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