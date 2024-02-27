Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что сейчас идет работа над двумя законопроектами, касающимися пользования оружием. Соответствующие документы планируют вскоре принять.

Об этом чиновник сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Законодательство об оружие

По словам Клименко, первый законопроект связан с национальным сопротивлением, которое определит дальнейшую судьбу добытого, выданного или трофейного оружия. Он подчеркнул, что после принятия документа граждане должны сообщить о наличии у себя такого оружия, а также в течение 90 дней после окончания военного положения сдать его в подразделения Национальной полиции.

Кроме того, в этом законе предусмотрены варианты обезвреживания оружия. Речь идет о выхолощении, переработке на разрешенные виды оружия и покупке его субъектами хозяйствования.

Что касается второго закона, то он, как объяснил министр, касается гражданского оружия. Согласно документу, будут определять, кому можно будет выдавать и какое оружие.

"Наша цель — чтобы любое оружие, каким-то образом попавшее в руки наших граждан, в том числе и трофейное, не было где-то спрятано на многие годы и потом не использовалось в уголовных целях или в политических процессах", — сказал Клименко.

Напомним, ранее Клименко рассказал, что на сегодняшний день в украинцев есть на руках около 3 миллионов единиц оружия.

К слову, Зеленский заявил, что Украина планирует в 2024 году выйти на высокий уровень производства собственного вооружения.