Скільки одиниць зброї перебуває на руках в українців — в МВС назвали цифру

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що на сьогоднішній день українці мають на руках близько 3 мільйонів одиниць зброї. Відповідні законопроєкти про трофейну і цивільну зброю доопрацьовують з урахуванням усіх аспектів безпеки громадян.

Про це посадовець розповів в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук.

Володіння зброєю в Україні

Клименко зазначив, що наразі точне число невідоме, однак зброю поступово знаходять. За його словами, лише за минулий тиждень знайшли чотири відповідні схрони.

"Від мільйона до п'яти мільйонів. Десь посередині рахуватимемо — три мільйони. Де ця зброя буде після війни? Зарита в схронах", — сказав Клименко.

Він додав, що номерну зброю, яка перебуває на обліку, громадяни мають здати після війни в Національну поліцію і Збройним силам.

"Що робитимемо з трофейною зброєю — ми маємо визначитися. Ми пропонуємо разом із законодавцями, щоб цю зброю можна було просто здати. Яка ціль? Щоб ця зброя не була на багато років десь захована і потім не стріляла десь у криміналі", — пояснив міністр МВС.

Що стосується відповідних законопроєктів про зброю, то Клименко висловив сподівання, що документи допрацюють за декілька тижнів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує у 2024 році вийти на високий рівень виробництва власного озброєння.

Додамо, іноземні розробники розпочали оснащувати FPV-дрони технологіями штучного інтелекту. У той же час, росіяни на полі бою вже застосовують таке озброєння, яке саме по собі є небезпечним, оскільки його практично неможливо виявити за допомогою засобів радіоелетронної боротьби.