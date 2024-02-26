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Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

26 февраля 2024 г. 17:40

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18:13 Форум военно-политического руководства — что о мероприятии думают украинцы

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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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17:40 Сколько единиц оружия находится на руках в украинцев — в МВД назвали цифру

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16:49 Какие военные планы Кремля и к чему готовиться Украине — интервью с военным аналитиком

Text

16:34 Зачем важно озвучивать потери Украины в войне — политолог ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:39 Иностранные добровольцы могут получить гражданство Украины — в МВД рассказали детали

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что на сегодняшний день в украинцев есть на руках около 3 миллионов единиц оружия. Соответствующие законопроекты о трофейном и гражданском оружии дорабатывают с учетом всех аспектов безопасности граждан.

Об этом чиновник рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Владение оружием в Украине

Клименко отметил, что пока точное число неизвестно, однако оружие постепенно находят. По его словам, только за прошедшую неделю нашли четыре соответствующих тайника.

"От миллиона до пяти миллионов. Где-то посередине будем считать — три миллиона. Где это оружие будет после войны? Зарыто в схронах", — сказал Клименко.

Он добавил, что состоящее на учете номерное оружие граждане должны сдать после войны в Национальную полицию и Вооруженным силам.

"Что будем делать с трофейным оружием — мы должны определиться. Мы предлагаем вместе с законодателями, чтобы это оружие можно было просто сдать. Какая цель? Чтобы это оружие не было на многие годы где-то спрятано и потом не стреляло где-то в криминале", — объяснил министр МВД.

Что касается соответствующих законопроектов об оружии, то Клименко выразил надежду, что документы будут доработаны через несколько недель.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует в 2024 году выйти на высокий уровень производства собственного вооружения.

Добавим, иностранные разработчики начали оснащать FPV-дроны технологиями искусственного интеллекта. В то же время, россияне на поле боя уже применяют такое вооружение, которое само по себе опасно, поскольку его практически невозможно обнаружить с помощью средств радиоэлетронной борьбы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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