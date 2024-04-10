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Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

10 квітня 2024 р. 11:31

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11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

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10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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Комісія з врегулювання азартних ігор виступає проти заборони онлайн-казино для військових. Там вважають, що це дискримінація та не гарантує того, що військові перестануть грати. 

Інформацію про лудоманію серед бійців ЗСУ прокоментував військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Новини.LIVE.

Залежність від азартних ігор

Комісія зазначає, що нелегальні сайти несуть більші ризики, бо їх важче контролювати. Тому там вважають, що для початку можна запровадити точкові заборони для військовослужбовців: їх можна внести до реєстру лудоманів за рішенням командира, але для цього треба змінювати законодавство.

Також рекомендується провести дослідження, щоб дізнатися, наскільки проблема лудоманів поширена в армії.

Відомо, що на сайті президента створили петицію з вимогою заборонити онлайн-казино, яка вже набрала необхідні 25 тис.голосів.

Президент доручив головам СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо цього питання і запропонувати рішення.

"Є інформація, що ця проблема поширена в київському суспільстві, а ЗСУ — частина українського суспільства. І зараз пішла така сепарація жорстка, що в ЗСУ є лудоманія. Вона є в суспільстві, а єдині цифри які були доведені це те що українці більше програють, аніж донатять. Але це не окремо про ЗСУ", — сказав Козінчук.

Він зазначив, що дійсно один військовослужбовець опублікував емоційний допис щодо наявної проблеми в його людей, які програють.

"Дійсно, такі люди є, але це не така цифра, аби сказати що ЗСУ зупинилися і готові запрошувати Росію, бо ми все програли.  І на цій емоційності дуже швидко створили петицію та дискредитували ЗСУ", — зауважив військовий психолог.

Він наголосив, що не можна називати лудоманами людей, які вас захищають, оскільки вони можуть демотивуватися. 

На його думку, заборонити онлайн-казино — означає відкрити доступ до нелегальних ігор.

"І тому зараз такої проблеми в ЗСУ, що всі поголівно грають, немає. Немає лудоманів в ЗСУ!", — додав Козінчук.

Раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, що заборонити казино неможливо та пояснив причину.

За його словами, лише 17 онлайн-казино в Україні мають ліцензію.

Також ми писали, що Зеленський відреагував на петицію про обмеження доступу до онлайн-казино.

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10:56 Удар по Костянтинівці — вже добу під завалами шукають жінку з дитиною

10:53 У Німеччині спалахнув скандал через допомогу Україні

10:49 Програма єОселя — скільки видали кредитів на житло і в яких регіонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:47 Виплати ВПО — як оформити грошову допомогу у Дії

10:44 В Одесі знову лунають гучні вибухи — яка загроза

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11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

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10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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