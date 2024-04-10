Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Комісія з врегулювання азартних ігор виступає проти заборони онлайн-казино для військових. Там вважають, що це дискримінація та не гарантує того, що військові перестануть грати.

Інформацію про лудоманію серед бійців ЗСУ прокоментував військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Новини.LIVE.

Залежність від азартних ігор

Комісія зазначає, що нелегальні сайти несуть більші ризики, бо їх важче контролювати. Тому там вважають, що для початку можна запровадити точкові заборони для військовослужбовців: їх можна внести до реєстру лудоманів за рішенням командира, але для цього треба змінювати законодавство.

Також рекомендується провести дослідження, щоб дізнатися, наскільки проблема лудоманів поширена в армії.

Відомо, що на сайті президента створили петицію з вимогою заборонити онлайн-казино, яка вже набрала необхідні 25 тис.голосів.

Президент доручив головам СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо цього питання і запропонувати рішення.

"Є інформація, що ця проблема поширена в київському суспільстві, а ЗСУ — частина українського суспільства. І зараз пішла така сепарація жорстка, що в ЗСУ є лудоманія. Вона є в суспільстві, а єдині цифри які були доведені це те що українці більше програють, аніж донатять. Але це не окремо про ЗСУ", — сказав Козінчук.

Він зазначив, що дійсно один військовослужбовець опублікував емоційний допис щодо наявної проблеми в його людей, які програють.

"Дійсно, такі люди є, але це не така цифра, аби сказати що ЗСУ зупинилися і готові запрошувати Росію, бо ми все програли. І на цій емоційності дуже швидко створили петицію та дискредитували ЗСУ", — зауважив військовий психолог.

Він наголосив, що не можна називати лудоманами людей, які вас захищають, оскільки вони можуть демотивуватися.

На його думку, заборонити онлайн-казино — означає відкрити доступ до нелегальних ігор.

"І тому зараз такої проблеми в ЗСУ, що всі поголівно грають, немає. Немає лудоманів в ЗСУ!", — додав Козінчук.

Раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, що заборонити казино неможливо та пояснив причину.

За його словами, лише 17 онлайн-казино в Україні мають ліцензію.

Також ми писали, що Зеленський відреагував на петицію про обмеження доступу до онлайн-казино.