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Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

10 апреля 2024 г. 11:31

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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Комиссия по урегулированию азартных игр выступает против запрета онлайн-казино для военных. Там считают, что это дискриминация и это не гарантирует, что военные перестанут играть.

Информацию о лудомании среди бойцов ВСУ прокомментировал военный психолог Андрей Козинчук в эфире Новини.LIVE.

Зависимость от азартных игр

Комиссия отмечает, что нелегальные сайты несут большие риски, потому что их труднее контролировать. Поэтому там считают, что для начала можно ввести точечные запреты для военнослужащих: их можно внести в реестр лудоманов по решению командира, но для этого нужно изменять законодательство.

Также рекомендуется провести исследование, чтобы узнать, насколько проблема лудоманов распространена в армии.

Известно, что на сайте президента создали петицию с требованием запретить онлайн-казино, которая уже набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Президент поручил главам СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по этому вопросу и предложить решение.

"Есть информация, что эта проблема распространена в киевском обществе, а ВСУ — часть украинского общества. И сейчас пошла такая сепарация жесткая, что в ВСУ есть лудомания. Она есть в обществе, а единственные цифры, которые были доказаны, это то, что украинцы больше проигрывают, чем донатят. Но это не отдельно о ВСУ", — сказал Козинчук.

Он отметил, что действительно один военнослужащий опубликовал эмоциональный пост относительно проблемы с проигрышами, которая есть у его людей.

"Действительно, такие люди есть, но это не такая цифра, чтобы сказать, что ВСУ остановились и готовы приглашать Россию, потому что мы все проиграли. И на этой эмоциональности очень быстро создали петицию и дискредитировали ВСУ", — отметил военный психолог.

Он подчеркнул, что нельзя называть лудоманами людей, которые вас защищают, поскольку они могут демотивироваться.

По его мнению, запретить онлайн-казино — означает открыть доступ к нелегальным играм.

"И потому сейчас такой проблемы в ВСУ, что все поголовно играют, нет. Нет лудоманов в ВСУ!", — добавил Козинчук.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что запретить казино невозможно и объяснил причину.

По его словам, только 17 онлайн-казино в Украине имеют лицензию.

Также мы писали, что Зеленский отреагировал на петицию об ограничению доступа к онлайн-казино

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11:51 В Украине заработала программа кэшбека для аграриев — как это работает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:50 Как проехать из Одессы в Черноморск — новая схема движения

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