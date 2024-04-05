Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Очільник Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино мають ліцензію. За його словами, їх налічується 17.

Про це Данило Гетманцев сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Онлайн-казино в Україні

Гетманцев наголосив, що наземні казино вже давно стали неактуальними.

"Непорівнянно більша кількість грошей обертається в онлайні. Це питання розвитку технологій, тому основний акцент ми робимо саме на це", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка стосується обмеження доступу до онлайн-казино, яка зібрала 25 тисяч голосів за один день. Глава держави підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Також комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у 4 квітня схвалив законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Зокрема він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).