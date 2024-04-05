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Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

05 квітня 2024 р. 18:19

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18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

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16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

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15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Text

14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

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13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

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Очільник Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино мають ліцензію. За його словами, їх налічується 17.

Про це Данило Гетманцев сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Онлайн-казино в Україні

Гетманцев наголосив, що наземні казино вже давно стали неактуальними.

"Непорівнянно більша кількість грошей обертається в онлайні. Це питання розвитку технологій, тому основний акцент ми робимо саме на це", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка стосується обмеження доступу до онлайн-казино, яка зібрала 25 тисяч голосів за один день. Глава держави підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Також комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у 4 квітня схвалив законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Зокрема він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

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18:10 Українське питання "псує" вибори в Польщі, або Чому Туск підіграє націоналістам

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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