Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино имеют лицензию. По его словам, их насчитывается 17.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Онлайн-казино в Украине

Гетманцев подчеркнул, что наземные казино давно стали неактуальными.

"Несравненно большее количество денег вращается в онлайне. Это вопрос развития технологий, поэтому основной акцент мы делаем именно на это", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся ограничения доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов за один день. Глава государства подчеркнул важность этой темы и намерение рассмотреть вопрос правительства.

Также комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в 4 апреля одобрил законопроект №9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей". В частности, он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).