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Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

5 апреля 2024 г. 18:19

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

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15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

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14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

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13:57 На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино имеют лицензию. По его словам, их насчитывается 17.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Онлайн-казино в Украине

Гетманцев подчеркнул, что наземные казино давно стали неактуальными.

"Несравненно большее количество денег вращается в онлайне. Это вопрос развития технологий, поэтому основной акцент мы делаем именно на это", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся ограничения доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов за один день. Глава государства подчеркнул важность этой темы и намерение рассмотреть вопрос правительства.

Также комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в 4 апреля одобрил законопроект №9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей". В частности, он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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