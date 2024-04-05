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Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

05 квітня 2024 р. 16:04

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16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

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14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

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13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

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10:11 Як змінився рівень довіри до Володимира Зеленського — коментарій експерта

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08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

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07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

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Голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, що заборонити казино неможливо. Адже це може призвести до зростання корупції в Україні.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Скільки податків заплатив гральний бізнес

Гетманцев зазначив, що внески грального бізнесу до держбюджету значно зросли. У 2022 році казино заплатило 740 мільйонів гривень податків, а вже у 2023 році ця сума зросла до понад 10 мільярдів. В березні 2024 року сума податків склала 2 мільярди гривень.

"Це в 4 рази бюджет отримав більше. І це всі ці гроші, які йдуть на армію, що говорить про детінізацію бізнесу. Цей процес відбувається дуже динамічно", — заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів.

Нагадаємо, що Железняк розповів про новий закон, який посилить контроль за азартними іграми.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино.

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16:08 У Росії судили дівчину, яка "полоскотала" пам'ятник Батьківщина-мати

16:05 П'ять футбольних клубів забронювали гравців від мобілізації — список

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:05 Для ВПО з'являться дешеві квартири в оренду — хто їх роздаватиме і за яких умов

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