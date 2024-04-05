Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев розповів, що заборонити казино неможливо. Адже це може призвести до зростання корупції в Україні.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Скільки податків заплатив гральний бізнес

Гетманцев зазначив, що внески грального бізнесу до держбюджету значно зросли. У 2022 році казино заплатило 740 мільйонів гривень податків, а вже у 2023 році ця сума зросла до понад 10 мільярдів. В березні 2024 року сума податків склала 2 мільярди гривень.

"Це в 4 рази бюджет отримав більше. І це всі ці гроші, які йдуть на армію, що говорить про детінізацію бізнесу. Цей процес відбувається дуже динамічно", — заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів.

Нагадаємо, що Железняк розповів про новий закон, який посилить контроль за азартними іграми.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино.