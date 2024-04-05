Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что запретить казино невозможно. Ведь это может привести к росту коррупции в Украине.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Сколько налогов заплатил игорный бизнес

Гетманцев отметил, что вклады игорного бизнеса в госбюджет значительно возросли. В 2022 году казино заплатило 740 миллионов гривен налогов, а уже в 2023 году эта сумма выросла до более чем 10 миллиардов. В марте 2024 года сумма налогов составила 2 миллиарда гривен.

"Это в 4 раза бюджет получил больше. И это все эти деньги, которые идут на армию, что говорит о детенизации бизнеса. Этот процесс происходит очень динамично", — заявил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Напомним, что Железняк рассказал о новом законе, который ужесточит контроль за азартными играми.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на петицию об ограничении работы онлайн-казино.