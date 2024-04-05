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Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

5 апреля 2024 г. 16:04

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

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15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

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14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

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13:57 На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

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10:11 Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что запретить казино невозможно. Ведь это может привести к росту коррупции в Украине.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Сколько налогов заплатил игорный бизнес

Гетманцев отметил, что вклады игорного бизнеса в госбюджет значительно возросли. В 2022 году казино заплатило 740 миллионов гривен налогов, а уже в 2023 году эта сумма выросла до более чем 10 миллиардов. В марте 2024 года сумма налогов составила 2 миллиарда гривен.

"Это в 4 раза бюджет получил больше. И это все эти деньги, которые идут на армию, что говорит о детенизации бизнеса. Этот процесс происходит очень динамично", — заявил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Напомним, что Железняк рассказал о новом законе, который ужесточит контроль за азартными играми.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на петицию об ограничении работы онлайн-казино.

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16:05 Для ВПЛ появятся дешевые квартиры в аренду — кто их будет раздавать и при каких условиях

16:00 Хотели построить пруды, а не получилось — на Одесчине полсотни гектаров земли возвращены государству

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

15:55 Атака РФ по Запорожью — в ОВА сообщили о пострадавших

15:38 В Харькове раздались взрывы — что известно

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