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Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

03 квітня 2024 р. 03:47

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00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

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21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

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21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

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20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп не вважає, що Сполучені Штати Америки відмовлять Україні в наданні допомоги, навіть через атаки по нафтопереробних заводах та рейдах у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, це не той рівень.

Про це Давид Шарп розповів в ефірі Вечір.Live у вівторок, 2 квітня.

Чи можуть США не надати допомогу Україні

Експерт зазначив, що допомога Україні є глобальною та представляє інтерес США, адже адміністрація американського президента Джо Байдена намагається побороти спротив щодо цього питання в Конгресі. 

"Однак якщо американці хочуть довести на практиці незадоволення, вони мають менш масштабний інструмент, до такого масштабного вони можуть вдатися тільки якщо Україна зробить щось жахливе з погляду США... Вони мають широкий асортимент можливостей", — пояснив Шарп.

За його словами, в разі незадоволення США можуть щось недодати до пакета допомоги Україні, якусь потрібну зброю, наприклад. Однак для глобальної зміни стратегії мають відбутися дуже важливі речі.

"Залежність — це погано, від неї треба позбуватися в міру можливостей, на жаль, це не завжди виходить. І (треба. — Ред.) інколи казати "ні" союзнику, але розуміти, що це може призвести до певних наслідків", — додав Шарп.

Нагадаємо, що капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Своєю чергою член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні.

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03:09 Повітряна тривога в Україні — в яких регіонах загроза ударних БпЛА

02:58 Росіяни створюють "музеї СВО" в школах на ТОТ Херсонщини

02:44 Румунія хоче узаконити військове втручання в інші країни для захисту своїх громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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