Військовий експерт розповів, чи можуть США відмовити в допомозі Україні

Ізраїльський військовий експерт Давид Шарп не вважає, що Сполучені Штати Америки відмовлять Україні в наданні допомоги, навіть через атаки по нафтопереробних заводах та рейдах у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, це не той рівень.

Про це Давид Шарп розповів в ефірі Вечір.Live у вівторок, 2 квітня.

Чи можуть США не надати допомогу Україні

Експерт зазначив, що допомога Україні є глобальною та представляє інтерес США, адже адміністрація американського президента Джо Байдена намагається побороти спротив щодо цього питання в Конгресі.

"Однак якщо американці хочуть довести на практиці незадоволення, вони мають менш масштабний інструмент, до такого масштабного вони можуть вдатися тільки якщо Україна зробить щось жахливе з погляду США... Вони мають широкий асортимент можливостей", — пояснив Шарп.

За його словами, в разі незадоволення США можуть щось недодати до пакета допомоги Україні, якусь потрібну зброю, наприклад. Однак для глобальної зміни стратегії мають відбутися дуже важливі речі.

"Залежність — це погано, від неї треба позбуватися в міру можливостей, на жаль, це не завжди виходить. І (треба. — Ред.) інколи казати "ні" союзнику, але розуміти, що це може призвести до певних наслідків", — додав Шарп.

Нагадаємо, що капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Своєю чергою член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні.