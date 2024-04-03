Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине arrow
Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

3 апреля 2024 г. 3:47

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Text

01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

Text

00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
Text

23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

Text

22:19 Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

Text

21:55 Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

Text

20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Text

03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Text

01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

Text

00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
Text

23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

Text

22:19 Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

Text

21:55 Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

Text

20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Израильский военный эксперт Давид Шарп не считает, что Соединенные Штаты Америки откажут Украине в оказании помощи, даже из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам и рейдам в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, это не тот уровень.

Об этом Давид Шарп рассказал в эфире Вечір. Live во вторник, 2 апреля.

Могут ли США не оказать помощь Украине

Эксперт отметил, что помощь Украине глобальна и представляет интерес США, ведь администрация американского президента Джо Байдена пытается побороть сопротивление по этому вопросу в Конгрессе.

"Однако если американцы хотят доказать на практике недовольство, у них менее масштабный инструмент, к такому масштабному они могут прибегнуть только если Украина сделает что-то ужасное с точки зрения США... Они имеют широкий ассортимент возможностей", — пояснил Шарп.

По его словам, в случае недовольства США могут что-то недодать в пакет помощи Украине, какое-то нужное оружие, например. Однако для глобального изменения стратегии должны произойти очень важные вещи.

"Зависимость — это плохо, от нее нужно избавляться по мере возможностей, к сожалению, это не всегда получается. И (надо. — Ред.) иногда говорить "нет" союзнику, но понимать, что это может привести к определенным последствиям", — добавил Шарп.

Напомним, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не начавшись. Своей очередью член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

04:24 Азов ищет крепких мужчин — какие привилегии обещают за службу

03:52 Мобилизация в Украине — с какими болезнями позвоночника не берут в армию

Text

03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

03:09 Воздушная тревога в Украине — в каких регионах угроза ударных БПЛА

02:58 Россияне создают "музеи СВО" в школах на ТОТ Херсонщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:44 Румыния хочет узаконить военное вмешательство в другие страны для защиты своих граждан

02:28 Усиление украинской энергосистемы — в Энергоатоме сделали заявление

01:59 Россия ударила по гражданской инфраструктуре на подступах к Сумам

Text

01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

01:14 Украина со Швейцарией обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира

04:24 Азов ищет крепких мужчин — какие привилегии обещают за службу

03:52 Мобилизация в Украине — с какими болезнями позвоночника не берут в армию

03:09 Воздушная тревога в Украине — в каких регионах угроза ударных БПЛА

02:58 Россияне создают "музеи СВО" в школах на ТОТ Херсонщины

02:44 Румыния хочет узаконить военное вмешательство в другие страны для защиты своих граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:28 Усиление украинской энергосистемы — в Энергоатоме сделали заявление

01:59 Россия ударила по гражданской инфраструктуре на подступах к Сумам

01:14 Украина со Швейцарией обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира

01:10 В Украине продолжается воздушная тревога — какая угроза

00:57 Уничтожение врага под Авдеевкой – военные показали кадры ночных боев

19:49 В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает

19:00 Какой должна быть зарплата у украинского министра — мнения одесситов

05:06 Ratel Deminer — украинская революционная разработка в борьбе с минными полями

1 апреля 2024
обновлено:

20:18 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

18:31 Залужный в Великобритании, Данилов в Молдове — что это даст Украине

14:00 Это не шутка — в Одессе ко Дню смеха запустили первый фонтан

Эксклюзив

06:04 Третья посевная под обстрелами — сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине

31 марта 2024

20:46 Потерял конечности, но не жизнь — история бойца, который учится заново ходить

08:13 ТОП самых ожидаемых игр апреля — сколько они стоят и когда выйдут

30 марта 2024

18:28 Spartan — как британский бронеавтомобиль спасает жизнь украинским солдатам

Text

03:47 Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Text

01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

Text

00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
Text

23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

Text

22:19 Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

Text

21:55 Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

Text

20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"