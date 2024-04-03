Военный эксперт рассказал, могут ли США отказать в помощи Украине

Израильский военный эксперт Давид Шарп не считает, что Соединенные Штаты Америки откажут Украине в оказании помощи, даже из-за атак по нефтеперерабатывающим заводам и рейдам в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, это не тот уровень.

Об этом Давид Шарп рассказал в эфире Вечір. Live во вторник, 2 апреля.

Могут ли США не оказать помощь Украине

Эксперт отметил, что помощь Украине глобальна и представляет интерес США, ведь администрация американского президента Джо Байдена пытается побороть сопротивление по этому вопросу в Конгрессе.

"Однако если американцы хотят доказать на практике недовольство, у них менее масштабный инструмент, к такому масштабному они могут прибегнуть только если Украина сделает что-то ужасное с точки зрения США... Они имеют широкий ассортимент возможностей", — пояснил Шарп.

По его словам, в случае недовольства США могут что-то недодать в пакет помощи Украине, какое-то нужное оружие, например. Однако для глобального изменения стратегии должны произойти очень важные вещи.

"Зависимость — это плохо, от нее нужно избавляться по мере возможностей, к сожалению, это не всегда получается. И (надо. — Ред.) иногда говорить "нет" союзнику, но понимать, что это может привести к определенным последствиям", — добавил Шарп.

Напомним, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не начавшись. Своей очередью член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине.