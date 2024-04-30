Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України arrow
В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

30 квітня 2024 р. 16:27

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко пояснив, чому на кордоні з Румунією та Молдовою найчастіше помітні факти незаконної втечі чоловіків за кордон. За його словами, нелегали очікують до себе більш поважного ставлення з боку румунських та молдавських колег ДПСУ.

Про це він заявив в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Чому українці тікають до Молдови та Румунії

За його словами, це також пов'язано із чинним законодавством зазначених країн.

"Дійсно, ми фіксуємо чимало таких випадків. Думаю, порушники очікують більшого лоялізму до себе від прикордонників і Румунії, і Молдови, а також це може бути пов'язано з їхнім законодавством", — сказав речник. 

Втеча українських чоловіків за кордон — остання інформація

Нагадаємо, британська служба BВC випустила документальний фільм про, те як прикордонники викривають людей, які нелегально перетинають кордон.

Водночас не так давно ДПСУ викрила двох нелегалів, які потайки перетнули українсько-польський кордон, перепливши Західний Буг.

А також нещодавно тячівський прикордонний відділ затримав шістьох осіб, які хотіли непомітно переплисти Тису, щоб незаконно потрапити до Румунії. Водночас за словами Демченка, від початку повномасштабного вторгнення при  нелегальному перетині кордону загинуло близько 30 військовозобов'язаних.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:54 Латвія передасть Україні новий пакет допомоги

16:49 У Києві в одному з бізнес-центрів викрили підпільні казино і кол-центр

16:41 У Львові лікарі онкоцентру видалили 26-річній дівчині пухлину, розміром 15 см

16:39 Дружина зірки "Ліги Сміху" вперше вийшла на зв'язок після його важкого поранення на фронті

16:33 Україна розгромила Китай та здобула третю перемогу на ЧС-2024 з хокею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

16:25 Заробили на освітленні понад 16 мільйонів — в Одесі викрили депутата обласної ради

16:18 У Києві вантажівка перевернулася на тротуар — обставини ДТП

16:15 У Львові затримані співробітниками ТЦК працівники медзакладу повернулися до роботи

16:15 Кияни та мережа магазинів ЕКО МАРКЕТ встановили рекорд України з битви крашанками

16:54 Латвія передасть Україні новий пакет допомоги

16:49 У Києві в одному з бізнес-центрів викрили підпільні казино і кол-центр

16:41 У Львові лікарі онкоцентру видалили 26-річній дівчині пухлину, розміром 15 см

16:39 Дружина зірки "Ліги Сміху" вперше вийшла на зв'язок після його важкого поранення на фронті

16:33 Україна розгромила Китай та здобула третю перемогу на ЧС-2024 з хокею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:25 Заробили на освітленні понад 16 мільйонів — в Одесі викрили депутата обласної ради

16:18 У Києві вантажівка перевернулася на тротуар — обставини ДТП

16:15 У Львові затримані співробітниками ТЦК працівники медзакладу повернулися до роботи

16:15 Кияни та мережа магазинів ЕКО МАРКЕТ встановили рекорд України з битви крашанками

16:13 Зеленський підвищив у званні голову Держприкордонслужби

05:58 Бронемашини ACSV — що відомо про канадську техніку для ЗСУ

05:54 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінились ціни на житло у квітні

29 квітня 2024

20:29 Шлях в ЄС — як Україна виконала всі сім вимог Єврокомісії

18:00 Росіянам тут не місце — доля Пушкіна та Воронцова в Одесі

06:16 Мобілізація, підвищення тарифів та нові ПДР — що зміниться для українців з 1 травня

05:13 Що зміниться для українців з 1 травня — якими будуть тарифи на електроенергію в Україні

27 квітня 2024
Оновлено

06:55 Загроза для курортного сезону в Одесі — що приховує Чорне море

Новина з фото

06:34 Що отримає Україна і чи зупинить американська допомога наступ РФ

05:57 Річниця Харківських угод — як вони стали спусковим гачком агресії РФ проти України

26 квітня 2024
Ексклюзив

07:53 Посилена мобілізація — одеський юрист розповів, хто в зоні ризику

Text

16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS