В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко пояснив, чому на кордоні з Румунією та Молдовою найчастіше помітні факти незаконної втечі чоловіків за кордон. За його словами, нелегали очікують до себе більш поважного ставлення з боку румунських та молдавських колег ДПСУ.

Про це він заявив в ранковому ефірі Новини.LIVE.

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За його словами, це також пов'язано із чинним законодавством зазначених країн.

"Дійсно, ми фіксуємо чимало таких випадків. Думаю, порушники очікують більшого лоялізму до себе від прикордонників і Румунії, і Молдови, а також це може бути пов'язано з їхнім законодавством", — сказав речник.

Втеча українських чоловіків за кордон — остання інформація

Нагадаємо, британська служба BВC випустила документальний фільм про, те як прикордонники викривають людей, які нелегально перетинають кордон.

Водночас не так давно ДПСУ викрила двох нелегалів, які потайки перетнули українсько-польський кордон, перепливши Західний Буг.

А також нещодавно тячівський прикордонний відділ затримав шістьох осіб, які хотіли непомітно переплисти Тису, щоб незаконно потрапити до Румунії. Водночас за словами Демченка, від початку повномасштабного вторгнення при нелегальному перетині кордону загинуло близько 30 військовозобов'язаних.