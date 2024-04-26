BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

В Україні все частіше прикордонники затримують чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни. BBC випустила документальний фільм про те як військові викривають злочинців.

Фільм опублікували на Youtube у четвер, 4 квітня.

Чоловіки продовжують намагатися виїхати з України

BBC випустила документальний фільм, який висвітлює роботу прикордонників, що викривають злочинців та запобігають нелегальному перетину кордону. Зокрема, вони зосереджують увагу на річці Тиса, де 95% чоловіків висловлюють вдячність за те, що їм не дозволили перетнути кордон. Щодня близько 20 українців намагаються незаконно перетнути кордон, ризикуючи отримати до 8 років ув’язнення за таку спробу.

Перед початком повномасштабного вторгнення ситуація на кордоні була стабільною, але з того часу вона змінилася. 11 тисяч людей спробували незаконно перетнути кордон з Молдовою, і 4300 осіб було затримано на кордоні з Румунією. Один із затриманих поділився своєю історією, зазначивши, що він прямував до своєї дружини та двох дітей у Англії. Для виявлення порушників у нічний час прикордонники використовують тепловізори. Також існує припущення, що деякі злочинці можуть мати зв’язки з ТЦК та продавати так звані "білі квитки" за ціною 4 тисячі доларів, що є серйозною проблемою безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня неподалік від державного кордону прикордонники відділу "Тячів" затримали шістьох осіб. Вони хотіли непомітно переплисти річку Тису, щоб незаконно потрапити до Румунії.

Раніше в Закарпатській області невідомий чоловік перейшов річку Тиса. Йому вдалося зробити це за дві хвилини.