BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

В Украине все чаще пограничники задерживают мужчин, пытающихся нелегально уехать из страны. BBC выпустила документальный фильм о том, как военные разоблачают преступников.

Фильм был опубликован на Youtube в четверг, 4 апреля.

Мужчины продолжают пытаться уехать из Украины

BBC выпустила документальный фильм, освещающий работу пограничников, разоблачающих преступников и предотвращающих нелегальное пересечение границы. В частности, они сосредотачивают внимание на реке Тиса, где 95% мужчин выражают благодарность за то, что им не разрешили пересечь границу. Ежедневно около 20 украинцев пытаются незаконно пересечь границу, рискуя получить до 8 лет заключения за такую попытку.

Перед началом полномасштабного вторжения ситуация на границе была стабильной, но с тех пор она изменилась. 11 тысяч человек попытались незаконно пересечь границу с Молдовой, и 4300 человек были задержаны на границе с Румынией. Для обнаружения нарушителей в ночное время пограничники используют тепловизоры.

Один из задержанных поделился своей историей, отметив, что он направлялся к своей жене и двум детям в Англии.

Также существует предположение, что некоторые преступники могут иметь связи с ТЦК и продавать так называемые "белые билеты" по цене 4 тысяч долларов, что является серьезной проблемой безопасности.

Напомним, в ночь на 25 апреля недалеко от государственной границы пограничники отдела "Тячев" задержали шесть человек. Они хотели незаметно переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию.

Ранее в Закарпатской области неизвестный мужчина перешел реку Тиса. Ему удалось сделать это за две минуты.