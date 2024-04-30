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Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

30 квітня 2024 р. 09:59

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05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

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03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

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02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі триває формування нової моделі охорони кордону. Це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони. 

Про це Демченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Посилення охорони держкордону

"Коли ми маємо такого агресивного сусіда, наша задача — формувати нову модель охорони кордону, особливо на північних та східних кордонах. Замість правоохоронної функції буде оборонна складова", — сказав Демченко, говорячи про мету нової моделі охорони кордону. 

Він додав, що прикордонна служба вже має у своєму складі оборонні підрозділи, які мають на озброєнні необхідні засоби для ведення бойових дій та у подальшому візьмуть кордон під належний контроль. 

Відповідні підрозділи, як пояснив речник прикордонної служби, формуються на базі вже існуючих. Бійці, які входять до складу, проходили належну підготовку та мають бойових досвід. 

У цьому контексті, за словами Демченка, ДПСУ продовжує нарощувати бойові можливості. 

"Більш потужна артилерія, реактивні системи залпового вогню, це і підрозділи для протидії ворожої авіації, це і розвиток систем безпілотних літальних апаратів", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, станом на сьогодні російські загарбники не перестають обстрілювати кордон. Крім того, у прифронтові області постійно намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак що стосується можливого наступу, то Росія має недостатньо для цього ресурсів.

Додамо, до кордону з Сумською областю прибули чотири батальйони чеченців. Нині вони знаходяться за 150-200 км від України.

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09:52 Нганну відверто розповів, як втратив сина — Канело та Макгрегор підтримали бійця

09:41 Подача декларацій про майно та доходи — в українців залишився один день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:35 Росія навмисно вдарила по Трасі здоров'я в Одесі — Плетенчук про подробиці атаки

09:28 Глушать GPS — в ISW розповіли, як Кремль проводить гібридну кампанію проти країн НАТО

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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