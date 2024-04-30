Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі триває формування нової моделі охорони кордону. Це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони.

Про це Демченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Посилення охорони держкордону

"Коли ми маємо такого агресивного сусіда, наша задача — формувати нову модель охорони кордону, особливо на північних та східних кордонах. Замість правоохоронної функції буде оборонна складова", — сказав Демченко, говорячи про мету нової моделі охорони кордону.

Він додав, що прикордонна служба вже має у своєму складі оборонні підрозділи, які мають на озброєнні необхідні засоби для ведення бойових дій та у подальшому візьмуть кордон під належний контроль.

Відповідні підрозділи, як пояснив речник прикордонної служби, формуються на базі вже існуючих. Бійці, які входять до складу, проходили належну підготовку та мають бойових досвід.

У цьому контексті, за словами Демченка, ДПСУ продовжує нарощувати бойові можливості.

"Більш потужна артилерія, реактивні системи залпового вогню, це і підрозділи для протидії ворожої авіації, це і розвиток систем безпілотних літальних апаратів", — сказав Демченко.

Нагадаємо, станом на сьогодні російські загарбники не перестають обстрілювати кордон. Крім того, у прифронтові області постійно намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак що стосується можливого наступу, то Росія має недостатньо для цього ресурсів.

Додамо, до кордону з Сумською областю прибули чотири батальйони чеченців. Нині вони знаходяться за 150-200 км від України.