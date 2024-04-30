Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в настоящее время продолжается формирование новой модели охраны границы. Это, в частности, касается северных областей, граничащих с Беларусью и Россией. Цель этого — усиление обороны.

Об этом Демченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Усиление охраны госграницы

"Когда у нас есть такой агрессивный сосед, наша задача — формировать новую модель охраны границы, особенно на северных и восточных границах. Вместо правоохранительной функции будет оборонная составляющая", — сказал Демченко, говоря о цели новой модели охраны границы.

Он добавил, что пограничная служба уже имеет в своем составе оборонные подразделения, имеющие на вооружении необходимые средства для ведения боевых действий и в дальнейшем примут границу под надлежащий контроль.

Соответствующие подразделения, как объяснил пресс-секретарь пограничной службы, формируются на базе уже существующих. Входящие в состав бойцы проходили надлежащую подготовку и имеют боевых опыт.

В этом контексте, по словам Демченко, ГПСУ продолжает наращивать боевые возможности.

"Более мощная артиллерия, реактивные системы залпового огня, это и подразделения для противодействия вражеской авиации, это и развитие систем беспилотных летательных аппаратов", — сказал Демченко.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день российские захватчики не перестают обстреливать границу. Кроме того, в прифронтовые области постоянно пытаются заходить вражеские диверсионно-разведывательные группы. Однако что касается возможного наступления, то у России недостаточно для этого ресурсов.

Добавим, в границу с Сумской областью прибыли четыре батальона чеченцев. Сейчас они находятся в 150-200 км от Украины.