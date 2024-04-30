В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко объяснил, почему на границе с Румынией и Молдовой чаще всего видны факты незаконного бегства мужчин за границу. По его словам, нелегалы ожидают более уважительного отношения со стороны румынских и молдавских коллег ГПСУ.

Об этом он заявил в утреннем эфире Новини.LIVE.

Почему украинцы бегут в Молдову и Румынию

По его словам, это также связано с действующим законодательством этих стран.

"Действительно, мы фиксируем немало таких случаев. Думаю, нарушители ожидают большего лоялизма к себе от пограничников как Румынии, так и Молдовы, а также это может быть связано с их законодательством", — сказал спикер.

Побег украинских мужчин за границу — последняя информация

Напомним, британская служба BBC выпустила документальный фильм о том, как пограничники разоблачают людей, которые нелегально пересекают границу.

В то же время не так давно ГПСУ разоблачила двух нелегалов, которые тайком пересекли украинско-польскую границу, переплыв Западный Буг.

А также недавно тячевский пограничный отдел задержал шесть человек, которые хотели незаметно переплыть Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию. В то же время, по словам Демченко, с начала полномасштабного вторжения при нелегальном пересечении границы погибли около 30 военнообязанных.