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В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

30 апреля 2024 г. 16:27

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16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

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14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

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05:19 Как Украина может поторопить США с поставками оружия — мнение политтехнолога

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03:52 Политтехнолог объяснил роль Китая в войне России против Украины

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Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко объяснил, почему на границе с Румынией и Молдовой чаще всего видны факты незаконного бегства мужчин за границу. По его словам, нелегалы ожидают более уважительного отношения со стороны румынских и молдавских коллег ГПСУ.

Об этом он заявил в утреннем эфире Новини.LIVE.

Почему украинцы бегут в Молдову и Румынию

По его словам, это также связано с действующим законодательством этих стран.

"Действительно, мы фиксируем немало таких случаев. Думаю, нарушители ожидают большего лоялизма к себе от пограничников как Румынии, так и Молдовы, а также это может быть связано с их законодательством", — сказал спикер.

Побег украинских мужчин за границу — последняя информация

Напомним, британская служба BBC выпустила документальный фильм о том, как пограничники разоблачают людей, которые нелегально пересекают границу.

В то же время не так давно ГПСУ разоблачила двух нелегалов, которые тайком пересекли украинско-польскую границу, переплыв Западный Буг.

А также недавно тячевский пограничный отдел задержал шесть человек, которые хотели незаметно переплыть Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию. В то же время, по словам Демченко, с начала полномасштабного вторжения при нелегальном пересечении границы погибли около 30 военнообязанных.

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16:39 Жена звезды "Лиги Смеха" впервые вышла на связь после его тяжелого ранения на фронте

16:33 Украина разгромила Китай и одержала третью победу на ЧМ-2024 по хоккею

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:25 Заработали на освещении более 16 миллионов — в Одессе разоблачили депутата областного совета

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14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — ефир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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