Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Український військовий Кирило Сазонов заявив, що багато хто стверджував, що російські війська з Курської області Росії планували наступ на Сумщину в серпні-вересні. За його словами, Україні вдалося їх випередити.

Про це він розповів у програмі День.LIVE у середу, 7 серпня.

Ситуація в Курській області

Сазонов заявив, що недостатня кількість ресурсів і особового складу для підтримки оборони виявила слабкість РФ. Він додав, що російський підрозділ "Ахмат" зник, залишивши строковиків, а в соціальних мережах з'явилися відео, де росіяни переміщуються поганими дорогами без шоломів.

"Якщо будуть перемовини, в нас тепер є аргумент: Курська область і недалеко до Курської АЕС, там два важливих вузли газорозподільчих", — заявив Сазонов.