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Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

7 августа 2024 г. 17:36

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

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14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

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Украинский военный Кирилл Сазонов заявил, что многие утверждали, что российские войска из Курской области России планировали наступление на Сумщину в августе-сентябре. По его словам, Украине удалось их опередить.

Об этом он рассказал в программе День.LIVE в среду, 7 августа.

Ситуация в Курской области

Сазонов заявил, что недостаточное количество ресурсов и личного состава для поддержки обороны обнаружило слабость РФ. Он добавил, что российское подразделение "Ахмат" исчезло, оставив срочников, а в социальных сетях появились видео, где россияне перемещаются по плохим дорогам без шлемов.

"Если будут переговоры, у нас теперь есть аргумент: Курская область и недалеко от Курской АЭС, там два важных узла газораспределительных", — заявил Сазонов.

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16:57 Россияне в Крыму перебрасывают ПВО ближе к Керченскому мосту — причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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