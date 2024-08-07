Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Украинский военный Кирилл Сазонов заявил, что многие утверждали, что российские войска из Курской области России планировали наступление на Сумщину в августе-сентябре. По его словам, Украине удалось их опередить.

Об этом он рассказал в программе День.LIVE в среду, 7 августа.

Ситуация в Курской области

Сазонов заявил, что недостаточное количество ресурсов и личного состава для поддержки обороны обнаружило слабость РФ. Он добавил, что российское подразделение "Ахмат" исчезло, оставив срочников, а в социальных сетях появились видео, где россияне перемещаются по плохим дорогам без шлемов.

"Если будут переговоры, у нас теперь есть аргумент: Курская область и недалеко от Курской АЭС, там два важных узла газораспределительных", — заявил Сазонов.