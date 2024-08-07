Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Сегодня, 7 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим высадку десанта Главного управления разведки МО Украины на Тендровскую косу и бои в Курской области.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- появилось видео сбитие российского Ми-28 с помощью FPV-дрона;
- десант ГУР высадился на Тендровскую косу;
- более 21 час — тревога в Сумской области;
- видео обучение украинских пилотов на F-16 опубликовало НАТО;
- у местных властей и Минобороны РФ разошлись версии о событиях в Курской области;
- DeepState показал уничтоженные в Курской области танки и вертолет РФ;
- 8 августа Минобороны запустит приложение "Армия+";
- Зеленский о миллионе дронов в этом году: будет законтрактовано больше.
Гости сегодняшнего эфира:
- Константин Матвиенко — политический эксперт;
- Кирилл Сазонов — военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог;
- Леонид Емец — доктор юридических наук, профессор, депутат предыдущих созывов;
- Юрий Гаврилечко — экономический эксперт;
- Тарас Загородний — политтехнолог.