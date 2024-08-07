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Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

7 августа 2024 г. 13:00

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13:00Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

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12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

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13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

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Сегодня, 7 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим высадку десанта Главного управления разведки МО Украины на Тендровскую косу и бои в Курской области.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • появилось видео сбитие российского Ми-28 с помощью FPV-дрона;
  • десант ГУР высадился на Тендровскую косу;
  • более 21 час — тревога в Сумской области;
  • видео обучение украинских пилотов на F-16 опубликовало НАТО;
  • у местных властей и Минобороны РФ разошлись версии о событиях в Курской области;
  • DeepState показал уничтоженные в Курской области танки и вертолет РФ;
  • 8 августа Минобороны запустит приложение "Армия+";
  • Зеленский о миллионе дронов в этом году: будет законтрактовано больше.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Константин Матвиенко — политический эксперт;
  • Кирилл Сазонов — военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог;
  • Леонид Емец — доктор юридических наук, профессор, депутат предыдущих созывов;
  • Юрий Гаврилечко — экономический эксперт;
  • Тарас Загородний — политтехнолог.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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