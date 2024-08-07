Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо висадку десанту Головного управління розвідки МО України на Тендрівську косу та бої у Курській області.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- з'явилось відео збиття російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона;
- десант ГУР висадився на Тендрівську косу;
- понад 21 годину — тривога на Сумщині;
- відео навчання українських пілотів на F-16 опублікувало НАТО;
- у місцевої влади і Міноборони РФ розійшлися версії про події у Курській області;
- DeepState показав знищені в Курській області танки і вертоліт РФ;
- 8 серпня Міноборони запустить додаток "Армія+";
- Зеленський про мільйон дронів цього року: буде законтрактовано більше.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
- Кирило Сазонов — військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;
- Леонід Ємець — доктор юридичних наук, професор, депутат попередніх скликань;
- Юрій Гаврилечко — економічний експерт;
- Тарас Загородній — політтехнолог.