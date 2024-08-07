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Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

07 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

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12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

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08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

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12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

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08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Сьогодні, 7 серпня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо висадку десанту Головного управління розвідки МО України на Тендрівську косу та бої у Курській області. 

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • з'явилось відео збиття російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона;
  • десант ГУР висадився на Тендрівську косу;
  • понад 21 годину — тривога на Сумщині;
  • відео навчання українських пілотів на F-16 опублікувало НАТО;
  • у місцевої влади і Міноборони РФ розійшлися версії про події у Курській області;
  • DeepState показав знищені в Курській області танки і вертоліт РФ;
  • 8 серпня Міноборони запустить додаток "Армія+";
  • Зеленський про мільйон дронів цього року: буде законтрактовано більше. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
  • Кирило Сазонов — військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;
  • Леонід Ємець — доктор юридичних наук, професор, депутат попередніх скликань;
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт;
  • Тарас Загородній — політтехнолог.

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13:55 Нічна атака Києва — уламки збитого дрона поранили людину

13:54 Російські воєнкори повідомляють про втрати 11 населених пунктів у Курській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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