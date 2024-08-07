Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо висадку десанту Головного управління розвідки МО України на Тендрівську косу та бої у Курській області.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

з'явилось відео збиття російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона;

десант ГУР висадився на Тендрівську косу;

понад 21 годину — тривога на Сумщині;

відео навчання українських пілотів на F-16 опублікувало НАТО;

у місцевої влади і Міноборони РФ розійшлися версії про події у Курській області;

DeepState показав знищені в Курській області танки і вертоліт РФ;

8 серпня Міноборони запустить додаток "Армія+";

Зеленський про мільйон дронів цього року: буде законтрактовано більше.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Костянтин Матвієнко — політичний експерт;

Кирило Сазонов — військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;

Леонід Ємець — доктор юридичних наук, професор, депутат попередніх скликань;

Юрій Гаврилечко — економічний експерт;

Тарас Загородній — політтехнолог.